В Казахстане продолжается масштабное обновление жилищного фонда

В Казахстане продолжается системная работа по обновлению и модернизации жилищного фонда.

В течение последних трёх лет в стране реализуется комплекс мер по реновации и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, направленный на улучшение условий проживания граждан и развитие городской инфраструктуры.

Проводимые работы позволяют повысить безопасность жилых зданий, продлить срок их эксплуатации и создать более комфортную и современную городскую среду.

В рамках программы обновления жилищного фонда в 2026 году планируется провести ремонт 650 многоквартирных жилых домов.