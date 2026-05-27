Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Книгу жалоб заменят QR-кодами

Книгу жалоб заменят QR-кодами

-
Ангелина Волкова
-
12

Вызов администратора магазина и книга жалоб уходят в прошлое. В Казахстане планируют значительно упростить и ускорить процесс защиты прав покупателей. Теперь, чтобы заявить о нарушении, достаточно будет навести камеру смартфона на специальный QR-код прямо в торговой точке.

Проект, позволит потребителям направлять обращения напрямую владельцам бизнеса или в контролирующие органы.

Болат Танабергенов, председатель комитета по защите прав потребителей: «У каждого продавца должен быть на месте продажи QR-код. На него наводишь, если есть вопросы по чеку. Потребитель также может направить свою жалобу – если это связано с налогами, с чеком – в территориальный департамент госдоходов. Мы планируем, чтобы с помощью этого же QR-кода потребитель смог напрямую обратиться к продавцу с жалобой. В основном в бутиках работают продавцы, жалобу можно подать непосредственно хозяину владельца бутика, который, возможно, не знает о тех нарушениях, которые происходят при продаже его товаров».

С помощью цифрового сервиса казахстанцы смогут оперативно сообщить о следующих нарушениях:
— Грубое отношение со стороны персонала;
— Невыдача чека или отказ в приеме безналичной оплаты;
— Проблемы при возврате и обмене товара;
— Налоговые правонарушения.

При этом правила для предпринимателей стали жестче. Если раньше за игнорирование законных требований покупателя можно было получить предупреждение, то теперь за первое же подобное нарушение предусмотрен денежный штраф.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.