Книгу жалоб заменят QR-кодами

Вызов администратора магазина и книга жалоб уходят в прошлое. В Казахстане планируют значительно упростить и ускорить процесс защиты прав покупателей. Теперь, чтобы заявить о нарушении, достаточно будет навести камеру смартфона на специальный QR-код прямо в торговой точке.

Проект, позволит потребителям направлять обращения напрямую владельцам бизнеса или в контролирующие органы.

Болат Танабергенов, председатель комитета по защите прав потребителей: «У каждого продавца должен быть на месте продажи QR-код. На него наводишь, если есть вопросы по чеку. Потребитель также может направить свою жалобу – если это связано с налогами, с чеком – в территориальный департамент госдоходов. Мы планируем, чтобы с помощью этого же QR-кода потребитель смог напрямую обратиться к продавцу с жалобой. В основном в бутиках работают продавцы, жалобу можно подать непосредственно хозяину владельца бутика, который, возможно, не знает о тех нарушениях, которые происходят при продаже его товаров».

С помощью цифрового сервиса казахстанцы смогут оперативно сообщить о следующих нарушениях:

— Грубое отношение со стороны персонала;

— Невыдача чека или отказ в приеме безналичной оплаты;

— Проблемы при возврате и обмене товара;

— Налоговые правонарушения.

При этом правила для предпринимателей стали жестче. Если раньше за игнорирование законных требований покупателя можно было получить предупреждение, то теперь за первое же подобное нарушение предусмотрен денежный штраф.