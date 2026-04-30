В Казахстане разрешат бесплатный провоз домбры и кобыза в самолётах

Министерство транспорта Республики Казахстан вносит изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте».

Проект разработан с учётом многочисленных обращений граждан и впервые на нормативном уровне закрепляет право пассажиров перевозить музыкальные инструменты в салоне воздушного судна в качестве ручной клади в футляре. В перечень входят, в том числе, домбра и кобыз, при условии, что их габариты не превышают 110×35×30 см, а вес — 10 кг.

Согласно изменениям, если пассажир перевозит только музыкальный инструмент, например домбру, его провоз осуществляется бесплатно как ручная кладь. В случае перевозки инструмента в качестве дополнительной единицы ручной клади сверх установленной нормы, услуга оплачивается в соответствии с правилами авиакомпаний.

Принятие поправок направлено на усиление защиты прав пассажиров и совершенствование регулирования перевозки музыкальных инструментов воздушным транспортом. Ожидаемый срок вступления изменений в силу — до конца мая 2026 года.