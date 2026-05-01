Чемпион по праздникам

Да, такой он, завершающий месяц весны: что ни день, то значимый праздник, юбилей, торжество. По традиции пройдемся с вами по каждому дню, чтоб не упустить важного, удивиться вызывающе легкому, вспомнить о нетленном…

1 мая — Праздник единства народа Казахстана.

День рождения почтовой марки.

День глобальной любви.

День лояльности.

День коучинга руководителей.

Международный день партизанского садоводства.

День спасения носорогов.

День покатушек с ветром.

День заплетающихся ног.

День ландыша — во Франции.

День суслика — в Канаде.

2 мая — День брата и сестры.

День памяти блаженной Матроны Московской.

Международный день Гарри Поттера.

День трюфелей.

День весенних акварелей.

Всемирный день лабиринта.

Всемирный день тунца.

Международный день скрапбукинга — вид рукоделия, которое заключается в оформлении альбомов, открыток и других изделий из бумаги и массы подручных материалов.

День игры на гавайской гитаре.

День бесплатных комиксов.

День домашнего пивоварения.

170 лет — философу Василию Розанову.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

День солнца.

День рождения «спама».

День окликания предков.

День кондитера.

День положительности в уме.

Всемирный день веселья.

День медитации в саду.

День кексов с малиной.

День шоколадного заварного крема.

Международный день осиротевших матерей.

День паранормальных явлений.

День благословения велосипедов.

4 мая — Международный день пожарных.

Всемирный день поддержки.

День борьбы с буллингом.

День рождения складного зонтика.

День апельсинового сока.

День любителей вермишелевого супа.

День «Звездных войн».

День птиц.

День обновления взаимоотношений.

Международный день уважения кур.

День собачьего счастья.

5 мая — День водолаза.

День шифровальщика.

Международный день акушерки.

Всемирный день борьбы с астмой.

Международный день борьбы за права инвалидов.

День Европы.

Всемирный день общения.

День советской печати.

Международный день принцесс.

Хокку-день.

День карикатуриста.

Всемирный день легочной гипертензии.

День большого сэндвича.

Всемирный день португальского языка.

130 лет со дня рождения актера, народного артиста Казахстана Серали (Серке) Кожамкулова (1896-1979 гг).

100 лет со дня рождения кобызистки, народной артистки Казахстана, профессора Фатимы Жумагуловны Балгаевой (1926-2005 гг).

6 мая — День Даждьбога — древнеславянский языческий праздник в честь бога плодородия, живительной силы и солнечного света.

Международный день против диеты.

День напитков.

День признательности туристам.

Юрьев день.

170 лет — врачу, философу Зигмунду Фрейду.

90 лет — писателю, композитору, искусствоведу, заслуженному деятелю Казахстана и Кыргызстана Ильясу Жаканову.

75 лет со дня рождения борца греко-римской борьбы, олимпийского чемпиона Жаксылыка Амиралиевича Ушкемпирова (1951-2020 гг).

65 лет — киноактеру Джорджу Клуни.

7 мая — День защитника Отечества.

День радио.

Всемирный день пароля.

День распахнутых окон.

День разума.

День дизайна упаковки.

День жаркого с бараньей ногой.

8 мая — Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

День рождения напитка «Кока-Кола».

Европейский День Победы.

День перешагивания через ступеньку.

День белого лотоса.

День кокосового кремового пирога.

9 мая — День Победы. День поминовения усопших воинов. В этот день во всех храмах совершаются заупокойные богослужения и панихиды по всем воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим.

Всемирный день перелетных птиц.

День уличных музыкантов.

Всемирный день танца живота.

Всемирный день справедливой торговли.

День памяти потерянного носка.

День ночевки.

День пирожных с ирисками.

День велосипедиста в Нидерландах.

10 мая — Международный день аргании («дерево жизни»), установлен ООН.

Международный день матери.

День уборки в комнате.

День креветок.

День девяти жизней — это неофициальный праздник, который означает обновление жизни человека, ее начало с чистого листа.

День липидов.

День печени и лука.

День «Доверяйте своей интуиции».

125 лет со дня рождения поэта, переводчика Жакана Сыздыкова.

70 лет — тележурналисту Владиславу Листьеву.

11 мая — Всемирный день мигрирующих птиц.

День глаженых шнурков.

День «Ешь все, что хочешь».

День ожидания Мэри Поппинс.

Всемирный день осведомленности об эгоизме.

День женского обследования.

12 мая — День Весак — день полнолуния в мае, самый священный день для миллионов буддистов во всем мире. Международный день охраны здоровья растений.

Глобальная неделя безопасности дорожного движения.

Международный день медицинской сестры.

День экологического образования.

День осведомленности о синдроме хронической усталости.

День ореховой помадки.

День ежиного сопения.

День одометра — это прибор для измерения количества оборотов колеса, определитель пройденного транспортным средством пути.

120 лет со дня рождения писателя, драматурга Шахмета Хусаинова.

13 мая — Всемирный день одуванчика.

День рождения застежки-липучки.

День яблочного пирога. День фруктового коктейля. Международный день хумуса.

День прыгающей лягушки.

День грозового гонга.

90 лет со дня рождения писательницы, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Международной литературной премии «Алаш» Шарбану Кумаровой (1936-2019 гг).

14 мая — День фрилансера.

День рождения «вазелина».

День большого бодуна.

День смешных нелепиц.

День танцев как цыпленок.

День печенья с пахтой.

15 мая — Международный день семьи.

Международный день климата.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

День исчезающих видов животных.

День лакоманьяка — его отмечают женщины, которые увлечены маникюром и коллекционированием лаков для ногтей.

День калейдоскопов.

Международный день виртуального помощника.

День пиццерийной вечеринки. День шоколадных чипсов.

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов.

День нейлоновых чулок. День соломенной шляпы.

100 лет со дня рождения поэта, драматурга, композитора Бакира Толеуовича Тажибаева (1926-1994 гг).

85 лет со дня рождения нашего земляка, народного писателя Казахстана, поэта, драматурга, композитора Исраила Сапарбаева (1941-2025 гг).

16 мая — Международный день жизни вместе в мире друг с другом.

Международный день света.

День биографов.

Международный день мирного сосуществования.

День кровельщика.

День свободы культуры.

День барбекю. Всемирный день виски. День коктейля «Мимоза».

Праздник подлиз.

День любви к деревьям.

Всемирный день скандинавской ходьбы.

60 лет — певице Джанет Джексон.

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества. День работников связи.

Международный день борьбы с гомофобией. Всемирный день памяти жертв СПИДа.

День рождения интернета.

День пульмонолога. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

День грецкого ореха.

День барахольщика.

Праздник жареной скорлупы.

18 мая — Международный день музеев.

Всемирный день вакцины против СПИДа.

День памяти иконы «Неупиваемая чаша».

День без грязной посуды.

День рождения майского жука.

День сырного суфле.

90 лет — поэту, общественному деятелю, народному писателю Казахстана Олжасу Омаровичу Сулейменову.

19 мая — День пионерии.

День рождения Кубика Рубика.

День русской печи. День пищевой революции.

День парусов на горизонте.

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Всемирный день борьбы с гепатитом С.

Всемирный день честной игры.

20 мая — Всемирный день пчел.

Всемирный день врача-травматолога.

Всемирный день метрологии.

День рождения джинсов.

День Волги. Европейский день моря.

День миллионера.

День собранной клубники.

День ветряных вертушек.

110 лет — летчику Алексею Маресьеву.

80 лет — певице Шер (Шерилин Саркисян).

21 мая — День работников культуры и искусства.

Международный день чая.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Вознесение Господне. Один из двунадесятых праздников, отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг.

Международный день космоса.

День официантов и официанток.

День музы и вдохновения.

День обмена талисманами.

День клубники со сливками.

120 лет — кинорежиссеру Сергею Герасимову.

22 мая — Международный день биологического разнообразия.

День рождения тюбика для зубной пасты.

День бассейновой индустрии.

День основания Третьяковской галереи.

День морского судоходства.

День рождения технологии Ethernet.

День богатырского посвиста.

Международный день гота.

День винегрета. День ванильного пудинга.

День покупки музыкального инструмента.

23 мая — Международный день по искоренению акушерских свищей.

Всемирный день черепахи.

День ирисок.

День каштановых свечек.

24 мая — День славянской письменности и культуры.

Европейский день парков.

День братьев.

День солнцезащитного крема.

Праздник горилки.

Всемирный день видеоигр.

Всемирный день шизофрении.

День валяния в траве.

Международный день мархура (это исчезающий подвид винторогого козла).

85 лет — певцу Бобу Дилану.

25 мая — Всемирный день футбола.

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

День филолога.

Международный день пропавших детей.

Всемирный день щитовидной железы.

День вина.

День полотенца.

День чечетки.

День счастливого билетика.

День сотворения мира.

Праздник свободы причесок.

100 лет — пионеру джаз-рока Майклу Дэвису.

85 лет — актеру Олегу Далю.

55 лет — певице Кристине Орбакайте.

26 мая — День хождения босиком.

День бумажных самолетиков.

День черничного чизкейка.

27-29 мая казахстанцы будут праздновать Курбан айт (первый день выходной).

День смелых решений.

Международный день рассеянного склероза.

День города Санкт-Петербурга.

День изобретения шпрот.

28 мая — День пограничника.

День рождения майонеза.

День брюнеток.

Международный день действий за женское здоровье.

День гамбургера.

День грудинки.

День лепестковой вьюги.

День «Возьми дочку на работу» — в ЮАР.

29 мая — Международный день миротворцев ООН.

День сварщика.

Европейский день соседей.

Всемирный день здорового пищеварения.

День гадания на ромашках.

День табачного дыма.

День конца Средневековья.

День бисквита.

День петуха с вином.

День скрепки.

День «Узнайте о компостировании отходов».

30 мая — Международный день картофеля.

Троицкая суббота.

Международный день феминизма.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

День окрошки.

День поливания цветов.

День памяти Жанны д’Арк.

День желтых носов от одуванчиков.

180 лет — ювелиру Карлу Фаберже.

31 мая — День работников химической промышленности.

День памяти жертв политических репрессий и голода (не праздник).

Всемирный день без табака.

День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, считается днем рождения Церкви Христовой.

65 лет — актрисе сериала «Просто Мария» Виктории Руффо.

Всемирный день блондинок.

День рождения велосипедного спорта.

Международный день близнецов.

Всемирный день борьбы с неравенством.

День защиты слуха.

Всемирный день медитации.

День дырок от бублика.

День миндального печенья.

День туркменского ковра.

Календарь мая листала

Фарида Шарафутдинова