Молодежь Шымкента получила награды за гражданскую активность

За активную гражданскую позицию и вклад в развитие молодежных инициатив награды получили 30 человек. Те, кто привык помогать обществу и быть примером для сверстников, говорят, внимание со стороны города лучший стимул для новых свершений.

Нурзат Жуман, студент: «Сегодня я получил награду от «Молодежного ресурсного центра» в честь 7 мая — Дня защитника Отечества. Очень рад, что наши усилия в молодежной политике замечают и ценят. Мы всегда готовы трудиться и вносить свой вклад в процветание нашей родной земли».

В «Молодежном ресурсном центре» подчеркивают: такие награды придают ребятам новый импульс. Труд волонтеров и активистов, работающих на благо общества, должен поощряться.

Куаныш Серикбай, заместитель руководителя «Молодежного ресурсного центра»: «Цель мероприятия-дать молодежи мотивацию. Мы хотим показать, что их общественная работа не остается незамеченной. Даже такая небольшая благодарность от руководства-это важный знак внимания и признание их ежедневного труда».

Сами герои дня преддверии праздников запланировали акцию. Активисты навестят ветеранов тыла, поздравят их лично и окажут необходимую помощь.