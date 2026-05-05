Казахстан усилил меры по лечению астмы и обеспечению пациентов препаратами

5 мая, во Всемирный день борьбы с астмой, внимание уделяется вопросам диагностики и лечения заболевания. В Казахстане пациенты с бронхиальной астмой обеспечиваются бесплатными ингаляционными препаратами в рамках гарантированной медпомощи.

Международная инициатива проводится под эгидой Глобальная инициатива по астме (GINA) при поддержке ВОЗ. В этом году акцент сделан на равный доступ к лечению.

В Казахстане отмечается увеличение выявляемости случаев бронхиальной астмы: если в 2017 году показатель составлял 73,4 случая на 100 тысяч населения, то к 2025 году он достиг порядка 102 случаев на 100 тысяч населения.

Эксперты связывают это с улучшением диагностики и повышением доступности медицинской помощи, что позволяет своевременно начинать лечение и снижать риски осложнений.