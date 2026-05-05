Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан усилил меры по лечению астмы и обеспечению пациентов препаратами

Казахстан усилил меры по лечению астмы и обеспечению пациентов препаратами

-
Редактор Юлия Машковская
-
18
врач, лаборатория
Иллюстративное фото

5 мая, во Всемирный день борьбы с астмой, внимание уделяется вопросам диагностики и лечения заболевания. В Казахстане пациенты с бронхиальной астмой обеспечиваются бесплатными ингаляционными препаратами в рамках гарантированной медпомощи.

Международная инициатива проводится под эгидой Глобальная инициатива по астме (GINA) при поддержке ВОЗ. В этом году акцент сделан на равный доступ к лечению.

В Казахстане отмечается увеличение выявляемости случаев бронхиальной астмы: если в 2017 году показатель составлял 73,4 случая на 100 тысяч населения, то к 2025 году он достиг порядка 102 случаев на 100 тысяч населения.

Эксперты связывают это с улучшением диагностики и повышением доступности медицинской помощи, что позволяет своевременно начинать лечение и снижать риски осложнений.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.