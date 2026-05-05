Кубок мира по стендовой стрельбе: квалификация «Скит»

«Скит» — так называется, упражнение в стендовой стрельбе, где задача спортсмена — поражение максимального количества целей. Мишеней -125 и запускаются они с двух сторон. Стрелку, тем временем, нужно менять позиции, что усложняет задачу. Это упражнение стало первым на Кубке мира по стендовой стрельбе.

В «ските», важна полная сосредоточенность на цели, стрелок становится единым целым со своим оружием. Малейшая оплошность, потеря концентрации ведёт к потере драгоценных очков.

Шымкент в этой дисциплине представляет опытная команда: Ольга Хайлова, Давид Почивалов, Александр Мухамедиев, Зоя Пискун и Ратмир Еникеев.

Результаты стрельб в «ските» станут известны уже сегодня — 5 мая. Конечно же, шымкентские тренеры надеются на хорошие показатели своих воспитанников. Все предпосылки для этого есть — наши спортсмены неоднократно доказывали, что стрелковая школа Шымкента одна из лучших не только в Казахстане, но и на континенте.

После завершения стрельб в дисциплине «скит», участники соревнований перейдут к упражнению «трап». И здесь у наших стрелков довольно высокие шансы показать отличный результат. Пока ведется подготовка, спортсмены адаптируется к стрельбищу.

Напомним, что Кубок мира по стендовой стрельбе, проводится в Алматы при поддержке ряда партнеров и спонсоров, включая АО «Самрук-Казына», фонд «Sport Qory», группу KAZ Minerals и АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация». Организатором выступает Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы.