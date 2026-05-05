В Казахстане обнаружены факты фальсификации меддокументов при установлении инвалидности

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выявило 167 случаев с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности. Нарушения обнаружены в ходе системного мониторинга обоснованности присвоения инвалидности, степени утраты трудоспособности и назначения социальных выплат.

Проверки проводятся комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты и его территориальными подразделениями. Анализ осуществляется как в очном, так и в заочном формате с использованием интегрированных медицинских информационных систем.

В ходе работы выявлены системные нарушения. В ряде случаев меддокументы оформлялись по шаблону — с одинаковым содержанием для разных пациентов. Зафиксированы совпадения результатов анализов, анамнеза и заключений специалистов, при этом менялись только персональные данные и даты обследований.

По всем выявленным фактам принимаются меры реагирования. Территориальным департаментам поручено провести контрольные освидетельствования, на данный момент выполнено 73 проверки. По сомнительным случаям социальные выплаты приостановлены, а при подтверждении нарушений решения об инвалидности пересматриваются в установленном порядке.

Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований. В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оформления инвалидности находится на особом контроле и будет продолжена.