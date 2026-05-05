Мобильный штаб правовой грамотности развернулся недалеко от подъездов многоэтажек. Представители прокуратуры Туранского района и сотрудники местного акимата решили лично предупредить горожан об опасностях, которые поджидают их в сети.

«Мы проводим разъяснительную работу среди жителей по вопросам соблюдения закона и порядка. Объясняем как не попасть в сети интернет-мошенников. С населением проведена масштабная информационная работа»,— говорит заместитель акима Туранского района Даурен Балганов.

Воспользовавшись встречей со специалистами, жители также озвучили свои предложения и пожелания сотрудникам районного акимата. Кроме того, поговорили и о наболевшем — о вопросах коммунального хозяйства и оценке работы сотрудников правоохранительных органов.

«Я председатель 73-го дома. Хочу выразить благодарность нашим участковым полицейским. Огромное им спасибо»,— говорит горожанка.

В Шымкенте усиливают борьбу с интернет-мошенничеством через прямые встречи. По словам специалистов, такие встречи не только повышают правовую культуру граждан, но и помогают обезопасить их от угроз в интернете.

Правоохранители напоминают: не разглашайте свои персональные данные, данные банковских карт и коды из СМС. В случае если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию.