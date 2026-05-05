В Шымкенте людям с инвалидностью не хватает доступного транспорта

Шымкентцам не хватает инватакси. Для тысяч людей с инвалидностью передвижение-это не вопрос комфорта, а базовая потребность. Когда обычный транспорт остаётся недоступным, единственным решением становится специализированная служба.

Искак Айдарбеков в инвалидном кресле уже тридцать лет. После операции по удалению грыжи он утратил возможность ходить самостоятельно. Тогда казалось, что его мир навсегда сузится до четырех стен. Но вот уже 14 лет его «окном в город» остается инватакси. Для него это не просто машина, а возможность быть частью общества.

Искак Айдарбеков, житель г.Шымкента: «Приезжают, отвозят в любую нужную точку. Чаще всего заказываю поездки в госучреждения или больницы. Самое главное-всё это бесплатно. А что ещё нам нужно».

Вот только не все так просто. Доступность услуги сейчас под вопросом. Все потому что спрос давно обогнал возможности. В Шымкенте проживает около 42 тысяч людей с особыми потребностями, каждый день на пульт инватакси поступают до 400 заявок, но на весь мегаполис есть всего 38 машин.

Вадим Тропов, председатель общества инвалидов: «Машин катастрофически не хватает. Если бы не такая высокая нагрузка в часы пик, мы бы справлялись. Но с 7 до 8 утра всех нужно развезти — в школы, на работу, и физически это невозможно. Людей очень много. Если появляется свободное окно, мы стараемся принять заявку, но в большинстве случаев вынуждены отказывать. Из-за этого всё чаще поступают жалобы».

Машины инватакси приспособлены для любого типа передвижения, но они не могут победить законы физики и нехватку бюджета. Очередь растет а автомобили изнашиваются. Чтобы фраза «свободных машин нет» перестала звучать в трубке, городу жизненно необходимы новые спецмашины и дополнительное финансирование.

А пока 38 экипажей пытаются охватить необъятное. При этом служба работает в режиме 24/7, а уникальность инватакси в том, что сервис создали те, кто сам знает цену каждому движению. Многие сотрудники — люди с инвалидностью.