Жара до +30 в Шымкенте сменится дождями и грозами уже к выходным

Солнечная погода сменится осадками. Весна в Шымкенте в этом году выдалась стабильно теплой, и в четверг температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Но по прогнозам синоптиков, климатическая идиллия долгой не будет.

На большую часть Казахстана придут атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди, грозы и шквалистый ветер.

Аружан Муратова , пресс-секретарь РГП «Казгидромет»: «5 мая на севере, 6,7 мая на западе страны ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе республики ожидается туман. По республике ожидаются небольшие колебания температур. На юге страны ожидается повышение температур днем от 22-32 до 27-36 тепла, на юго-востоке от 15-30 до 20-35 тепла».

Осадки в Шымкент придут уже к концу недели, и в грядущие выходные 9-10 и 11 мая синоптики обещают дождь. При этом несмотря на осадки, понижения температуры на юге не будет.