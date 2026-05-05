Масштабные ледовые баталии «Skate Shymkent — 2026» стартовали в Шымкенте

Ледовая арена в Шымкенте стала площадкой для напряжённой борьбы на льду. Это не просто выступления, а соперничество характеров. За лёгкостью скольжения скрываются годы упорных тренировок, а за улыбками и ярким макияжем — серьёзное совсем не детское волнение и высокая концентрация.

Международный турнир по фигурному катанию собрал около 300 спортсменов из разных регионов Казахстана, объединяет их лишь одно любовь к холодному виду спорта и желание быть лучшим.

«Я мечтаю стать чемпионкой мира, как Михаил Шайдоров»,- делится участница Дария Козбергенова.

Диалог тела и музыки, где эмоции говорят громче слов, так описывает своё выступление семилетняя Оливия Алаярова. Юная фигуристка приехала на турнир из Алматы и сумела покорить зрителей ярким, выразительным номером. Её номер высоко оценили и судьи. Сама спортсменка честно признается, что на лед вышла не так давно, а ее результат заслуга многочасовых тренировок.

«Я старалась, очень много тренировалась, и пыталась сделать правильно», -делится участница «Skate Shymkent — 2026» Оливия Алаярова.

Честь Шымкента на турнире защищают 70 фигуристок. Для многих из них это не только возможность побороться за призовые места, но и шанс заявить о себе на международной арене, получить ценный соревновательный опыт и повысить спортивное мастерство.

«Уровень соревнований очень достойный. Мы допустили участников всех категорий: от тех, кто делает свои первые шаги в разряде «новичок», до мастеров спорта. Турнир получился масштабным — он охватывает всех: и любителей, и взрослых, и детей, которые пришли в спорт позже обычного»,- разъясняет главный тренер национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова.

Турнир «Skate Shymkent — 2026» смело можно назвать одним из ярких спортивных событий. Он не только объединяет сильнейших спортсменов, но и вдохновляет новое поколение фигуристов, доказывая, что за холодной гладью льда скрывается горячее сердце настоящего спорта.