Информация о штрафах с 2 км/ч превышения не соответствует действительности

В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором утверждается, что якобы снижен порог фиксации скорости и штрафы будут применяться уже при превышении на 2 км/ч. Данная информация не соответствует действительности.

В ведомстве пояснили, что порядок привлечения к административной ответственности не изменился. Как и ранее, штрафы применяются при превышении скорости на 10 км/ч и более.

С 8 мая вступает в силу совместный приказ, который касается исключительно технической работы камер фото- и видеофиксации — их точности и допустимой погрешности измерения скорости. Новые требования для водителей он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет.

Таким образом, утверждения о штрафах за превышение на 2 км/ч являются недостоверными.

Мужчина, распространивший данную информацию, установлен. Им оказался житель Рудного Костанайской области, который по решению суда привлечён к административной ответственности.

Граждан призывают ориентироваться только на официальные источники и не распространять непроверенные сведения, — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.