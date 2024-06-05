Готовность к паводкам обсудили в акимате Туркестанской области

В Туркестанской области продолжаются работы по предупреждению паводковых вод.

В регионе очищено каналы, протяженностью около 300 км. Об этом говорили на заседании комиссии. Также были обсуждены вопросы 10 аварийных жилых домов региона.

В этом году в Туркестанской области проведены 15 мероприятий по профилактике паводков. Работа на одном объекте продолжается. В результате были очищены каналы, протяженностью 298 километров. Ведется строительство еще одного канала.

Аскер Сарбатов, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области:

«Отремонтированы 12 каналов, лотки обновили на протяжении более пяти километров.

Забетонировали канал, протяженностью 2 километра.

В паводкоопасный период на хозяйственных объектах ежедневно ведётся мониторинг. К борьбе против паводков подготовлены 125 тысяч мешков, 8 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, заключен меморандум на обеспечение продуктами питания на 40 миллионов тенге»

В результате проводимой работы, чрезвычайных ситуации в регионе не зафиксировано. Тем не менее, глава области отметил, что нерешенные вопросы остаются.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Все, что мы наметили в ходе заседания, необходимо внести в протокол. Выполнение задач будет на контроле. Докладчик только что сказал — согласно Вашего задания. А если не будет их, то не станете заниматься предотвращением паводковых ситуаций? В работе должна быть система. Все вопросы необходимо решать безотлагательно. Не надо ждать финансирования из республики. Необходимо работать на местах. Чтобы налоги поступали. Жду от вас предложений».

В ходе совещания обсудили вопрос ветхого жилья. Сейчас в регионе насчитывается 1 тысяча 708 многоквартирных жилых домов, 10 из которых находятся в аварийном состоянии. Следовательно необходимо отработать, исследовать, подготовить техническое состояние аварийных ветхих домов.