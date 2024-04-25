Получить дома в более привлекательных населенных пунктах смогут пострадавшие от паводков жители

Граждане, чьи дома пострадали от наводнений смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией.

Об этом заявил Президент во время своей речи на сессии АНК. Решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи.

Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован, сообщил Глава государства.

«За каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. Это позволит предпринимателям четко видеть, на какие цели расходуются выделяемые ими средства. Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под моим личным контролем»,-говорит президент.

Пострадавшие от паводков граждане получат трехмесячную отсрочку по кредитам. При этом за просрочку платежей из-за паводков им не будут начисляться штрафы и пени. Кроме того, государство поддержит малый и средний бизнес, пострадавший от стихии, а также аграриев затопленных регионов.

В частности, будут предоставлены отсрочки уплаты процентов по кредитам и лизинговым платежам для предпринимателей и фермеров пострадавших регионов. Аграриям также будет оказана вся необходимая помощь для своевременного и успешного проведения посевной кампании. Касым-Жомарт Токаев повторил: никто не останется без поддержки в этот сложный момент, государство выполнит все свои обязательства.

Фото: t.me/aqorda_resmi