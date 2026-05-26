В Казахстане снизилось число несчастных случаев на производстве

Уровень травматизма в Казахстане за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизился на 5,8 % и составил 2 328 несчастных случаев.

Наиболее высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Восточно-Казахстанской области. В 2025 году в регионе зафиксировано 287 несчастных случаев, что составляет 12,3 % от общего числа.

На втором месте находится Карагандинская область, где на производстве пострадали 277 человек, или 11,9 % от общего количества несчастных случаев.

Наибольшая доля пострадавших при несчастных случаях отмечена в обрабатывающей промышленности (255 человек), горнодобывающей промышленности (130 человек) и строительстве (18 человек).

В отчетном году наиболее распространенными профессиональными заболеваниями стали: дорсалгия (116 человек), а также поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов позвоночника с радикулопатией (183 человека).

Наибольшее число пострадавших при несчастных случаях – квалифицированные рабочие в возрасте от 30 до 45 лет.