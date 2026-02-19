Готовность к паводкам и итоги года в здравоохранении обсудили в Шымкенте

Спасатели готовы к оперативному реагированию на любые аварийные и нештатные ситуации. Об этом заявил заместитель начальника ДЧС Жамбыл Жабаев, выступая с отчётом на очередной 34-й сессии маслихата.

Он доложил о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особое внимание в зимне-весенний период спасатели уделяют мерам, направленным на снижение рисков подтоплений в период обильных осадков.

«Наполняемость Богенского и Бадамского водохранилищ составляет 51%. В настоящее время угрозы нет. По сравнению с прошлым годом уровень наполнения ниже», — сказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбыл Жабаев.

Несмотря на заявления о готовности к паводкам, даже однодневные обильные осадки в виде дождя и снега стали для Шымкента настоящим испытанием.

На сессии говорили и о здравоохранении. О том, как прошёл 2025 год, отчитался руководитель профильного ведомства. Качество медицинской помощи улучшается: медицинских работников ежегодно направляют на повышение квалификации. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 300 миллионов тенге. В двух медицинских учреждениях провели капитальный ремонт. Уровень технической оснащённости медицинских организаций увеличился с 79% до 88%. Кроме того, обновлён автопарк скорой помощи.

Диалог председателя маслихата Шымкента Бахадыра Нарымбетова и руководителя управления здравоохранения Кайрата Калыбекова:

— Качество диагностических услуг не выдерживает критики. Планируется ли в этом году закупка нового диагностического оборудования?

— Да, планируется. В этом году будет приобретено три аппарата МРТ. Действующее оборудование было закуплено в 2012 году и на сегодняшний день устарело.

— Каковы показатели материнской и младенческой смертности?

— По материнской смертности индикативный план составлял 11,3. По итогам 2025 года показатель достиг 7,6. Республиканский показатель — 8,3. То есть у нас ниже. Показатель младенческой смертности — 5,4. Это также ниже республиканского уровня.

На сессии также выбрали члена ревизионной комиссии — органа контроля за исполнением местного бюджета. Депутаты единогласно рассмотрели и утвердили кандидатуру Кенже Бахтыбайулы.