Как предотвратить артериальную гипертонию рассказали врачи

Этот недуг по праву называют молчаливым убийцей, который долгое время протекает бессимптомно.

17-го мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В этом году праздник проходит под девизом «Точно измеряйте свое кровяное давление. Контролируйте его. Живите дольше».

Неконтролируемое высокое давление увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, сердечного приступа, почечной недостаточности, заболеваний зрительных органов и приводит к смерти. Кардиологи центра сердца в Шымкенте напомнили, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Мадина Тоимбетова, врач-кардиолог:

«Все мы знаем, что сердечно сосудистые заболевания вносят основную лепту в развитие общей смертности, поэтому актуальность этой темы остается злободневной. Факторы приводящие к развитию болезни мы разделили на 2 большие группы, на которые мы можем повлиять и не можем. К основным немодифицированным факторам мы относим: возраст и наследственный фактор. Вторая группа модифицированные факторы, изменяя которые, мы можем уменьшить или устранить развитие болезни. Это ожирение, избыточный вес, гиподенамия, употребление большого количества соли , употребление жирной пищи, курение, алкоголь».

Регулярно посещать кардиолога и измерять артериальное давление необходимо людям с лишним весом, гипертонией, сахарным диабетом, при плохой наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Мадина Тоимбетова, врач-кардиолог:

«Человек как может узнать о наличии у него АД — это простой метод измерить давление и если оно превышает 140 на 90, то этот пациент должен пройти обследования на наличие артериальной гипертонии. Сейчас у нас есть большой арсенал лекарственных препаратов, которые поддерживают и контролируют артериальное давление».

По словам специалистов, благодаря современным методам диагностики, заболевания сердечно-сосудистой системы можно с легкостью выявить на ранней стадии, когда патологический процесс обратим и хорошо поддается терапии.