Шымкентские дзюдоисты завоевали медали на Grand Slam в Астане

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Астане завершился турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam, входящий в календарь Международной федерации дзюдо. Сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

По итогам соревнований национальная сборная заняла 3-е место в общекомандном зачете, что стало одним из значимых достижений в истории казахстанского дзюдо.

В престижном турнире приняли участие 295 спортсменов из 36 стран.

Шымкентский дзюдоист Марат Байкамуров в весовой категории до 100 кг уверенно одержал победы над всеми соперниками и стал чемпионом соревнований.

Талгат Орынбасар, выступавший в категории до 60 кг, завоевал серебряную медаль, пополнив медальную копилку сборной Казахстана.

Казахстан уже четвертый год подряд проводит данный международный турнир на высоком уровне, подтверждая свой авторитет в мировом дзюдо-сообществе. В соревнованиях участвовали олимпийские и мировые чемпионы, а также призеры турниров Grand Slam и Masters.

Отмечается, что в 2027 году в Астане пройдет чемпионат мира по дзюдо среди взрослых спортсменов.

