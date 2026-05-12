Международный теннисный турнир среди юниоров проходит в Шымкенте

В Шымкенте проходит отборочный этап Азиатско-Океанского региона командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 16 лет.

В соревнованиях, проходящих с 11 по 23 мая 2026 года, участвуют 16 сильнейших сборных региона, которые борются за выход в финальную стадию мирового первенства. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Турнир проводится в два этапа. С 11 по 16 мая проходят матчи среди девушек в рамках Junior Billie Jean King Cup, а с 18 по 23 мая на корты выйдут юноши, которые разыграют путёвки в финал Junior Davis Cup.

В первой части соревнований участвуют сборные Австралии, Китая, Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Мальдивских островов, Филиппин, Сингапура, Шри-Ланки, Таиланда, Узбекистана и Казахстана.

По итогам жеребьёвки женская сборная Казахстана попала в одну группу с командами Гонконга, Японии и Таиланда. Честь страны на домашнем турнире защищают Каролина Лигай, Тамина Сакен и Марьям Нуржан.

Отмечается, что Шымкент ежегодно принимает международные отборочные соревнования среди юниоров. В этом году игры проходят в международном теннисном центре Beeline Arena по адресу проспект Бауыржана Момышулы, 20Д.