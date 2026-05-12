Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане усилят продвижение отечественных товаров на маркетплейсах

В Казахстане усилят продвижение отечественных товаров на маркетплейсах

-
Редактор Юлия Машковская
-
24
Иллюстративное фото

Маркетплейсы в Казахстане обяжут продвигать товары с маркировкой «Қазақстанда жасалған». Теперь требования распространяются не только на торговые сети, но и на онлайн-площадки.

Министерство торговли и интеграции РК вводит обязательное приоритетное отображение отечественной продукции в поиске и создание отдельных разделов «Сделано в Казахстане». Соответствующие поправки сейчас проходят согласование.

Также сохраняется норма о минимальной доле казахстанских товаров в магазинах — не менее 30%, а с учетом программ поддержки она может достигать до 50%.

По словам и.о. министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, важна не только доля товаров, но и их видимость: отечественная продукция должна размещаться на «золотых полках» — на уровне глаз покупателя.

Эффективность таких мер подтверждается экспериментами: в пилотных магазинах продажи казахстанского сыра выросли на 20%.

Ведомство также усиливает контроль за соблюдением требований и готовит новые нормы, включая понятие «непродуктивного посредника» и расширение доступа отечественных производителей к торговым площадям.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.