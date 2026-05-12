В Казахстане усилят продвижение отечественных товаров на маркетплейсах

Маркетплейсы в Казахстане обяжут продвигать товары с маркировкой «Қазақстанда жасалған». Теперь требования распространяются не только на торговые сети, но и на онлайн-площадки.

Министерство торговли и интеграции РК вводит обязательное приоритетное отображение отечественной продукции в поиске и создание отдельных разделов «Сделано в Казахстане». Соответствующие поправки сейчас проходят согласование.

Также сохраняется норма о минимальной доле казахстанских товаров в магазинах — не менее 30%, а с учетом программ поддержки она может достигать до 50%.

По словам и.о. министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, важна не только доля товаров, но и их видимость: отечественная продукция должна размещаться на «золотых полках» — на уровне глаз покупателя.

Эффективность таких мер подтверждается экспериментами: в пилотных магазинах продажи казахстанского сыра выросли на 20%.

Ведомство также усиливает контроль за соблюдением требований и готовит новые нормы, включая понятие «непродуктивного посредника» и расширение доступа отечественных производителей к торговым площадям.