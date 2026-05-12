Туркестанская область становится центром индустриального развития страны

В Ордабасинской индустриальной зоне ровный промышленный гул современных линий задаёт ритм производству — цех предприятия по переработке алюминия, отличный пример динамично развивающихся объектов региона.

Производственные мощности достигают 20 тысяч тонн продукции в год. Основной объём ориентирован на экспорт, иностранные инвесторы отмечают регион как один из самых перспективных.

«Мы выбрали Туркестанскую область не случайно. Здесь очень выгодное расположение — фактически на пересечении международных торговых путей и маршрутов Великого Шёлкового пути. Для производства и логистики это большое преимущество. Индустриальная зона предоставляет инвесторам хорошие условия, инфраструктуру и различные преференции. Поэтому мы уверены в развитии этого проекта и планируем расширять производство»,— сообщил инвестор Ли Чуань.

По соседству успешно развивается еще одно предприятие по производству пластиковой продукции. Проект реализован местным инвестором и направлен на развитие перерабатывающей промышленности в регионе. Обеспечивает цех не только качественной продукцией, но и рабочими местами, людей, живущих неподалеку.

«У них 4 миллиарда примерно инвестиций 20 процентов с Китая рабочие специалисты , а 80 местные. Наши люди из сельского округа работают»,— пояснили в акимате.

В акимате отмечают, для резидентов индустриальных зон созданы различные меры поддержки — готовая инженерная инфраструктура, налоговые и инвестиционные преференции. Всё это позволяет запускать производство быстрее и снижать затраты на старте. Такие проекты становятся точкой роста экономики и создают новые возможности для жителей области.