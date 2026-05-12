Шымкентский врач удостоена награды республиканского конкурса

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Врач-терапевт высшей категории шымкентского городского центра активного долголетия Сауле Нуржанова стала победителем республиканского конкурса «Лучший специалист года», организованного национальным инновационным исследовательским центром «Білім өркениеті» в Астане.

Сауле Орынтайкызы посвятила медицине более 40 лет. Свою профессиональную деятельность она начала участковым терапевтом в городской больнице №2 Шымкента. В течение многих лет возглавляла физиотерапевтическое отделение, внося значительный вклад в развитие отрасли.

С 2021 года специалист работает в Центре активного долголетия, где оказывает медицинскую и консультативную помощь пожилым людям. Коллеги и пациенты ценят ее за высокий профессионализм, ответственность и внимательное отношение к каждому человеку.

За годы работы в социальной сфере Сауле Нуржанова внесла большой вклад в укрепление здоровья граждан старшего поколения и повышение качества их жизни. Ее многолетний труд и преданность профессии получили высокую оценку на республиканском уровне.

