В нескольких районах Шымкента ожидается отключение водоснабжения

В ночь с 12 на 13 мая 2026 года, с 23:00 до 04:00, в связи с проведением ремонтных работ на водопроводной линии будет временно приостановлено водоснабжение по ряду адресов.

Отключение коснется домов по улице Байтурсынова: №76, 86, 86А, 87, 88, 90, 90А, 92 и 94, а также прилегающих районов и перекрестков улиц Байтурсынова — Жандосова С. (Баумана), Кунаева — Байтурсынова и Кунаева — Жандосова С. (Баумана).

Кроме того, без воды временно останутся жители района напротив Кардиологического и Онкологического центров, а также дома №6А по улице Жандосова.

Жителей просят заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: +7 708 110 21 21.