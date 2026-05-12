Токаев подписал указ о внедрении ИИ в систему образования

Глава государства подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования Казахстана.

Документ направлен на развитие современной и инновационной образовательной среды, а также подготовку школьной системы к активному использованию технологий ИИ.

До 1 июля 2026 года правительство утвердит комплексный план по внедрению искусственного интеллекта в школы на 2026–2029 годы. Он предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, персонализированного обучения, подготовку педагогов и защиту персональных данных учащихся.

Также планируется реализация пилотного проекта с последующим масштабированием, техническое оснащение школ и обеспечение стабильного высокоскоростного интернета.

До 1 сентября 2026 года будут утверждены стандарты применения ИИ в образовании и меры по повышению квалификации педагогов с использованием новых технологий.