ПКОП-старт для будущих нефтяников

Как не ошибиться с выбором будущего? Ответ на этот вопрос старшеклассникам подсказали те, кто уже нашёл своё призвание. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели для школьников большую профориентационную встречу.

Подросткам рассказали о развитии нефтеперерабатывающей отрасли, масштабах завода и трудовых обязанностях. А главное- объяснили, с чего именно нужно начинать свой путь.

Руслан Навесов, директор по производству ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Школьникам в первую очередь необходимо правильно выбрать профессию. Сегодня существует множество востребованных специальностей: операторы, машинисты, метрологи и другие. При выборе направления они могут подать заявку через портал «Самрук-Қазына». Как только появляется вакансия, у них появляется возможность принять участие в конкурсе. В случае успешного прохождения отбора мы обязательно обеспечим их трудоустройство».

Сегодня на предприятии трудятся больше двух тысяч человек. И что примечательно, у каждого сотрудника есть реальный шанс для мощного карьерного взлёта. Руководство компании активно продвигает перспективные кадры.

Байденов Оркен, механик ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Всегда мечтал выбрать техническую специальность. В 2018 году пришёл работать машинистом, а спустя несколько лет стал механиком. Сегодня я занимаюсь обслуживанием оборудования и обеспечиваю бесперебойную, надёжную и безаварийную работу всех аппаратов».

Педагоги 142-й школы считают, что интерес к техническим специальностям среди молодёжи только растёт, а встреча с сотрудниками ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» помогла ребятам укрепить это стремление

Елдос Ахымбеков, учитель информатики средней школы № 142: «Искренне благодарим руководство и коллектив «ПетроКазахстан Ойл Продактс» за такую полезную встречу. Для наших учеников это отличный стимул и реальная помощь в выборе будущего пути».

В завершение желающие смогли пообщаться с производственниками ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», задать вопросы и получить на них развернутые ответы. Возможно, именно эта встреча определила чью-то будущую судьбу.