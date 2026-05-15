Президент поблагодарил участников саммита ОТГ и отметил роль Туркестана

Президент поблагодарил глав государств за участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане. Он отметил, что древний Туркестан является духовным центром тюркского мира и символом исторического единства народов.

Глава государства подчеркнул особую роль Ходжи Ахмеда Яссауи, чьи идеи гуманизма, нравственности и созидания остаются актуальными и сегодня. По его словам, философское наследие мыслителя отражается в реализуемых в Казахстане инициативах «Адал азамат», «Справедливый Казахстан» и «Таза Қазақстан».

Президент также напомнил об учреждении ордена Qoja Ahmet Yasaui. Накануне этой высокой наградой впервые был награжден Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства выразил уверенность, что популяризация наследия Яссауи поможет укрепить братские связи между тюркскими народами.