В зоопарке Шымкента показали, чем ежедневно питаются бегемоты Мушкетер и Глория

Шымкентцев пригласили на необычную экскурсию — посмотреть на кормление бегемотов. Посетителям рассказали о рационе этих животных и напомнили, почему нельзя самостоятельно подкармливать обитателей зоопарка.

На обед с бегемотами — на вкусное и необычное мероприятия горожан пригласил городской зоопарк. Пришедшим посетителям подробно рассказали какой провиант ежедневно получают Мушкетер и его подруга Глория — пара симпатичных бегемотов. Как оказалось ежедневно животные съедают почти ванну витаминов, а на перекус предпочитают вилок капусты.

«Сейчас дожует. Глория, держи капусту. Вот умница. Кушай»,— подбадривает бегемотиху сотрудник зоопарка

В зоопарке все как в детском саду, за то, что хорошо кушаешь- хвалят. Однако посетителям напоминают, чтобы они не угощали жителей зоологического парка сладкой кукурузой и не кидали в вольер что попало.

«У бегемотов трехразовое питание. Мы даем сено смешанное с витаминами. И получается полезная каша»,- говорит работник зоопарка Нуржан Кобжасаров.

Напомним, что Мушкетер в Шымкентский зоопарк приехал три года назад из Российского цирка, с того времени он стал одним из любимцев посетителей зоопарка.