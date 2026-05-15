Токаев отметил важность единства тюркских государств в период нестабильности

Глава государства отметил, что Туркестан сегодня представляет собой уникальное сочетание исторического наследия и современных инноваций. По его словам, регион демонстрирует устойчивый экономический рост: в 2025 году экономика области выросла на 9,3%, превысив 10 млрд долларов, а объем инвестиций составил 3,5 млрд долларов.

Президент подчеркнул, что цель саммита — укрепление связей между тюркскими странами и представление обновленного Туркестана мировому сообществу. Он выразил уверенность, что будущее города будет соответствовать его великому историческому значению.

Отдельно он поблагодарил руководство Узбекистана и лично Президента Шавкат Мирзиёев за поддержку в открытии новой мечети в Туркестане, отметив её значение как символа дружбы двух народов.

Президент также заявил, что в условиях глобальной нестабильности единство тюркских государств приобретает особую важность. Он отметил рост конфликтов и их влияние на мировую экономику, подчеркнув необходимость усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.