В Шымкенте презентовали книгу «Ана», посвящённую матерям и семейным ценностям

Книга «Ана» как символ самого дорогого, светлого и вечного. Она посвящена главному человеку в жизни каждого- матери. На её страницах переплетаются безграничная благодарность, светлая тоска и глубокое уважение.

Выход книги стал настоящим духовным достоянием для университетского сообщества.

Татьяна Тарасенко, автор книги: «В книге широко говорится о том, как важно ценить матерей, безгранично любить их и всегда проявлять уважение. Мы должны не скупиться на тёплые слова и чаще выражать свою благодарность. Через этот праздник мы хотим ещё раз подчеркнуть особое место матерей в обществе и семье».

В университете имени Ауэзова действует «Совет матерей». Его члены активно занимаются воспитанием молодёжи и регулярно проводят встречи со студентами. Уделяют особое внимание профилактике социальных проблем.

Гульнар Жанысбекова, председатель совета матерей ЮКУ им. М. Ауэзова: «В «Совете матерей» университета состоит 50 человек. В обществе существует пять серьёзных проблем. Для профилактики таких явлений, как расточительство, лудомания, наркомания и других социальных недугов, были созданы специальные комитеты. Матери входят в состав этих комитетов, встречаются со студентами и молодёжью, приглашают различных специалистов и проводят соответствующую работу».

Завершился вечер музыкальными и танцевальными номерами. Каждое выступление на сцене стало искренним признанием в любви и благодарности матерям.