В Шымкенте создают зелёный оазис на месте свалки

Сложно представить, что на этом месте когда-то были горы зловонного мусора, на который жаловались жители соседних домов. Теперь о полигоне напоминают лишь отходы изредка проглядывающие под грунта. Совсем скоро здесь появится новое место для отдыха горожан.

В экопарке планируется обустроить девять зон — спортивные и детские площадки, а еще высадить свыше четырех тысяч деревьев.

Здесь на 45 гектарах создают уникальный экопарк, для которого спецаильно завезли высокорослые деревья из Алматы, которые точно приживутся на законсервированной мусорке. Часть старых деревьев также было сохранено. Начальник участка Абуталип Куламетов начальник участка экопарка, с гордостью делится, что была проведена большая работа.

«Рекультивация-это значит восстановление верхнего плодородного слоя полигона. Эти мусорные остатки которые утрамбовались, потом сверху засыпали слоем земли полтора-два метра, потом на верхнем, самом верхнем слое было внесен плодородный слой почвы»,— поясняет начальник эко-участка Абуталип Калметов.

Работы ведутся с 2021 года, специалисты отмечают, что парк строят с упором на натуральные материалы. Исключением станут лишь велосипедные дорожки, которые гармонично впишут в природный ландшафт. При строительстве используют дерево и камень.

«За один год нельзя такие работы провести, поэтому это чередование, поэтапная работа. Вот с 2025 года уже начали высадки древесно-кустарных растительностей. Потом между деревьями сейчас высеваются семена растений и природных трав»,— начальник эко-участка Абуталип Калметов.

Финансирование проекта осуществляется за счёт спонсоров, а общая стоимость экопарка составляет около пяти миллиардов тенге. Эксперты считают, что новая зона отдыха станет символом экологического преображения города и даст вторую жизнь заброшенным территориям.

«Раньше на 36,6 гектарах был мусорный полигон, а теперь тут создается новая зеленая зона для горожан. Сверху мы засыпали плодородной землей, сажаем деревья. Поливная система тоже готова к использованию, было пробурено 13 скважин и закрытых бассейна- резервуара с водой для полива»,- говорит заместитель директора дендропарка Абай Ахат.

Одним из главных достижений на сегодняшний день, специалисты назвали приживаемость деревьев- 99%. В будущем здесь появится амфитеатр, искусственный водоём и смотровые площадки и 10 километров прогулочных маршрутов.

На эко-объекте трудится свыше двухсот человек, а проект конечного результата уже впечатляет.