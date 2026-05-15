В рамках ОТГ планируют развивать совместные проекты в сфере ИИ и науки

В рамках ОТГ планируют развивать совместные проекты в сфере ИИ и науки

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Глава государства напомнил, что на прошлогоднем саммите в Габале были предложены инициативы по развитию цифрового мониторинга и созданию Совета по кибербезопасности Организации тюркских государств. Эти меры направлены на укрепление цифровой безопасности, обмен информацией между странами и защиту инфраструктуры.

Казахстан подготовил соответствующие документы и направил их участникам ОТГ для рассмотрения.

Президент также представил новые предложения для углубления сотрудничества в рамках Организации. В торгово-экономической сфере он выступил за взаимное признание электронных документов и цифровых подписей между странами-участницами.

Отдельное внимание он уделил развитию космической отрасли, предложив расширять совместные проекты в сфере спутниковых технологий, навигации и мониторинга, включая запуск научного спутника «CubeSat-12U».

Кроме того, Президент предложил создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран и развивать совместную подготовку специалистов. В Казахстане планируется открыть Университет искусственного интеллекта с возможностью обучения студентов из стран ОТГ.

Он также выступил с инициативой ежегодной научно-технологической олимпиады для молодежи и подчеркнул важность активного участия Тюркского инвестиционного фонда в финансировании стартапов и инфраструктурных проектов.

