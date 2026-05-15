Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан делает ставку на ИИ и цифровое развитие как стратегический приоритет

Казахстан делает ставку на ИИ и цифровое развитие как стратегический приоритет

-
Редактор Юлия Машковская
-
7
Фото Акорды

Глава государства подчеркнул, что саммит, посвящённый искусственному интеллекту и цифровому развитию, проходит в условиях глобальных технологических изменений и усиливающейся конкуренции между странами.

Он отметил, что цифровизация становится ключевым фактором стабильности и развития, а государства, внедряющие новые технологии, сохраняют конкурентоспособность.

Президент призвал страны Тюркского совета объединить усилия для ускорения технологической модернизации и совместного развития цифровых решений. По его словам, искусственный интеллект должен стать инструментом общего прогресса тюркского мира.

Отдельно он отметил, что Казахстан делает цифровую трансформацию стратегическим приоритетом. В стране уже запущены Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и суперкомпьютеры, а также планируется создание «Долины центров обработки данных».

Президент сообщил о внедрении «Золотой визы» для инвесторов и специалистов, принятии Цифрового кодекса и закона об искусственном интеллекте, а также подготовке стратегии Digital Qazaqstan. Особое внимание уделяется цифровизации образования и внедрению ИИ в учебный процесс.

Он также напомнил о международных инициативах, включая открытие центра цифровых решений в Алматы при поддержке ООН и проведение конференции в Шымкенте, подтвердивших высокий уровень цифрового сотрудничества.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.