Казахстан делает ставку на ИИ и цифровое развитие как стратегический приоритет

Глава государства подчеркнул, что саммит, посвящённый искусственному интеллекту и цифровому развитию, проходит в условиях глобальных технологических изменений и усиливающейся конкуренции между странами.

Он отметил, что цифровизация становится ключевым фактором стабильности и развития, а государства, внедряющие новые технологии, сохраняют конкурентоспособность.

Президент призвал страны Тюркского совета объединить усилия для ускорения технологической модернизации и совместного развития цифровых решений. По его словам, искусственный интеллект должен стать инструментом общего прогресса тюркского мира.

Отдельно он отметил, что Казахстан делает цифровую трансформацию стратегическим приоритетом. В стране уже запущены Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и суперкомпьютеры, а также планируется создание «Долины центров обработки данных».

Президент сообщил о внедрении «Золотой визы» для инвесторов и специалистов, принятии Цифрового кодекса и закона об искусственном интеллекте, а также подготовке стратегии Digital Qazaqstan. Особое внимание уделяется цифровизации образования и внедрению ИИ в учебный процесс.

Он также напомнил о международных инициативах, включая открытие центра цифровых решений в Алматы при поддержке ООН и проведение конференции в Шымкенте, подтвердивших высокий уровень цифрового сотрудничества.