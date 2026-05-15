Семьи военнослужащих с особыми детьми поздравили с Днём семьи в Шымкенте

В шымкентском гарнизоне ко Дню семьи организовали тёплый праздник для семей военнослужащих, воспитывающих детей с особыми потребностями. В войсковой части 35748 для 16 семей провели ежегодный пикник, подготовленный службой по работе с семьями под руководством Жамал Тулепбергеновны.

Мероприятие прошло в парке имени Абая и стало настоящим праздником добра, поддержки и семейного единства. Для гостей накрыли дастархан, организовали игры, конкурсы и развлечения для детей и взрослых. Особой частью программы стала семейная эстафета, в которой родители вместе с детьми с удовольствием участвовали в спортивных и творческих заданиях. Атмосферу праздника дополнили музыка, танцы и искренний смех.

Организаторы уделили внимание и эмоциональной поддержке родителей. Для них провели психологический тренинг, направленный на укрепление внутреннего ресурса и создание позитивного настроя. Для детей подготовили флешмоб с популярными танцами из TikTok, подвижные игры и развлекательные конкурсы.

В завершение праздника участникам вручили памятные грамоты, подарки и призы. Семьи и мамы были отмечены в различных номинациях, среди которых — «Самая активная семья», «Самая творческая мама» и «Улыбка праздника».

Организаторами мероприятия выступили женщины войсковой части и служба по работе с семьями военнослужащих. Благодаря их вниманию и заботе праздник прошёл в душевной и тёплой атмосфере.

– Мы хотели не просто отметить День семьи, а подарить нашим семьям тепло и радость, показать, что они важны для нас и никогда не остаются без поддержки, – отметила Жамал Тулепбергеновна.

Такие мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей, сплочённости воинского коллектива и поддержанию морального духа семей военнослужащих.