Шымкенту посвятила теплые строки поэтесса Галина Волобуев

О городе солнца, тёплых встреч и воспоминаний. Уроженка Шымкента Галина Волобуева посвятила родным улицам трогательные строки и песню, в которой оживают воспоминания детства и юности. В её стихах южный мегаполис предстаёт живым, солнечным и душевным городом, куда всегда хочется возвращаться.

«Мой Шымкент дорогой, город солнца и песен, милых сердцу друзей, ты всегда интересен», — пишет Галина Волобуева.

Шымкенту посвятила эти теплые строки поэтесса Галина Волобуева. Здесь она родилась и выросла, позже она переехала, но родной город навсегда остался в сердце. Первые строчки будущей песни появились ещё в студенческие годы. Галина пишет о любви, свободе, небе и воспоминаниях, а особое место в её творчестве занимает Шымкент.

«Это город моей юности, город моих первых шагов по планете, первые палочки и крючочки в школе, первый и последний звонок и много воспоминаний которые останутся со мной насвегда. Это моя родина и сюда всегда тянет», — Галина Волобуева.

Песня о родном городе вошла в её седьмую книгу. В её стихах Шымкент живой и тёплый, такой, каким его видят тысячи людей. Стоит лишь закрыть глаза, и строки переносят слушателя на знакомые улицы южного города. Долгое время Галине не удавалось приехать на Родину. И когда спустя годы она вновь увидела Шымкент, признаётся, город поразил её переменами, красотой и душевностью людей.

«Дни которые я провела в Шымкенте были необыкновенными, я посетила свой дом, нас встречали накрывали столы, я познакомилась с новыми людьми. И встречи были настолько душевными и сердечными, что не передать их в стихах было невозможно. Я посмотрела какой стал город как он вырос, похорошел. И когда я приехала домой, родились первые строки а потом пришла музыка и появилась прекрасная песня», — Галина Волобуева.

Сегодня в творческом багаже поэтессы уже семь книг, сотни стихотворений и песен. Впереди новые произведения и новые строки, вдохновлённые в том числе городом, который она называет своим источником тепла и вдохновения — Шымкентом.

«Тысячу лет так живи, и всегда процветай, мой Шымкент дорогой, самобытный наш край, мой Шымкент дорогой, сердцу милый и близкий, поклонюсь как отцу, тебе низко я низко», поется в песне.