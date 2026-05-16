В Казахстане продолжается иммунизация детей против коклюша

В Казахстане в 2026 году отмечено снижение заболеваемости коклюшем в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года зарегистрировано 76 случаев заболевания.

По данным специалистов, положительная динамика связана с вакцинацией и наверстывающей иммунизацией детей. При этом 88% заболевших — непривитые дети (67 случаев), среди которых большинство отказались от прививок по решению родителей, часть имела медотвод, а часть не достигла прививочного возраста.

Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинация остается основным способом профилактики коклюша и предотвращения тяжелых осложнений, особенно у детей раннего возраста.

За четыре месяца плановой вакцинацией охвачено 178,9 тыс. детей, дополнительно 64,6 тыс. детей и подростков получили прививки в рамках наверстывающей иммунизации.

Также продолжается информационно-разъяснительная работа с населением о важности своевременной вакцинации.