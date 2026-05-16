МВД Казахстана напомнило о правилах защиты от кибермошенников

Соблюдение элементарных правил кибергигиены и личная бдительность остаются наиболее эффективными способами профилактики интернет-мошенничества. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, гражданам важно не передавать посторонним данные банковских карт, пароли, SMS-коды и личную информацию. Также не рекомендуется переходить по ссылкам от незнакомцев и устанавливать приложения по их просьбе.

«С осторожностью нужно относиться к слишком выгодным предложениям в интернете. Если вам звонят якобы из банка и требуют срочно перевести деньги или сообщить SMS-код — это мошенники», — подчеркнул спикер.

Представитель МВД также напомнил, что правоохранительные органы не проводят специальные операции по телефону и не требуют перевода денежных средств.

Кроме того, казахстанцев призвали быть внимательными в социальных сетях. Если знакомый просит занять деньги, рекомендуется сначала связаться с ним лично и уточнить информацию. Также не следует добавлять в друзья незнакомых людей, открывать подозрительные файлы и переводить деньги неизвестным лицам.