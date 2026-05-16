В Казахстане задержаны пятеро разыскиваемых киберпреступников

С 1 февраля по 30 апреля 2026 года на территории Казахстана проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», направленное на противодействие киберпреступности и финансовым мошенничествам.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай.

В ходе операции выявлено 827 киберпреступлений, по 585 уголовным делам расследование уже завершено. Также была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем.

По данным МВД, всего установлены 909 человек, причастных к киберпреступлениям, среди них 12 иностранных граждан. 88 подозреваемых арестованы, в отношении более 600 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч предметов, использовавшихся при совершении киберпреступлений. Также задержаны пять лиц, находившихся в розыске за аналогичные преступления.