В Минздраве рассказали о мерах по обеспечению лекарственной безопасности

В Казахстане сформирован неснижаемый запас лекарственных средств и медицинских изделий для бесперебойного обеспечения населения. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов.

По его словам, при закупке лекарств внедрены 40 параметров логистико-функционального контроля, из которых 15 были введены в 2024–2026 годах. Эти меры позволили повысить прозрачность закупочных процессов.

Дополнительные расходы связаны с арендой складских помещений. В связи с этим в Актобе, Астана, Алматы, Шымкенте, Актау и Семей планируется строительство собственных складов.

«В 2025 году объем неснижаемого запаса составил 21 млрд тенге и включал 655 наименований препаратов. В августе и ноябре дополнительно были закуплены лекарства на суммы 8,5 млрд и 4,4 млрд тенге соответственно», — сообщил Тимур Муратов.

Дополнительные закупки направлены на обеспечение пациентов препаратами для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, сахарного диабета, а также состояний после трансплантации органов и других нозологий.