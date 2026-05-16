В Туркестане появится Центр тюркской цивилизации нового поколения

В Туркестане начнется строительство Центра тюркской цивилизации. Главы государств – участников Организация тюркских государств заложили капсулу, дав официальный старт реализации проекта.

Главная концепция Центра — представить тюркские народы как создателей великой цивилизации, внесшей значительный вклад в мировую историю, философию и развитие государственности. Особое внимание будет уделено научным исследованиям, изучению и систематизации общего исторического наследия, развитию культурного туризма и укреплению международного сотрудничества.

Архитектурная концепция комплекса будет наполнена глубоким символизмом. В оформлении пространства планируется отразить ключевые образы и понятия тюркского мировоззрения — Тенгри, Эргенекон, Көкбөрі, Жерұйық, Великую степь и Древо жизни.

Экспозиция Центра включит несколько тематических зон. При этом в работе комплекса намерены активно использовать современные технологии: виртуальную и дополненную реальность (VR и AR), голографию, искусственный интеллект, а также иммерсивные системы света и звука, которые позволят посетителям почувствовать себя участниками исторических событий.