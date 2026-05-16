В Днепре ликвидировали колл-центры, обманывавшие казахстанцев

МВД Казахстана продолжает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в сфере противодействия киберпреступности. Для выявления интернет-мошенников налажены прямые каналы обмена информацией и взаимодействия с правоохранительными органами других стран.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, 31 марта МВД Казахстана совместно с полицией Украины провело масштабную спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность трех мошеннических колл-центров в городе Днепр. Установлено, что злоумышленники занимались обманом граждан Казахстана.

По итогам операции задержаны 53 иностранных гражданина, восемь из которых были арестованы.

«В результате проведенной работы установлены более 160 казахстанских потерпевших. Причиненный им ущерб будет возмещен по решению суда Украины. В дальнейшем планируется проведение аналогичных совместных спецопераций с рядом иностранных государств», — сообщил Жандос Сүйінбай.

Также в МВД сообщили, что для расширения международного сотрудничества принимаются меры по ратификации Будапештской конвенции о киберпреступности и Конвенции ООН по противодействию киберпреступности.