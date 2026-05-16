Новый институт Ясауи станет научным центром тюркского мира

В Туркестане в рамках неформального саммита Организация тюркских государств состоялась церемония закладки капсулы нового здания Научно-исследовательского института Ясауи. Мероприятие прошло в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее поручал всесторонне изучать наследие Ходжи Ахмеда Ясауи, популяризировать его духовное учение среди молодежи и развивать Туркестан как духовный и научный центр тюркского мира.

Создаваемый Научно-исследовательский институт Ясауи станет международным научно-академическим центром по изучению тюркской цивилизации, суфийского наследия и историко-культурной преемственности тюркских народов.

В церемонии приняли участие вице-министр культуры и информации Казахстана Айбек Сыдыков, председатель Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырым, министр национального образования Турции Юсуф Текин, министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Турции Омер Болат, а также представители научной и общественной интеллигенции Казахстана и Турции.

В новом научном комплексе будут изучать духовно-философское наследие Ходжи Ахмеда Ясауи, историю, литературу, культуру, религию и цивилизацию тюркского мира. На базе института планируют реализовывать международные научные проекты, проводить археографические и текстологические исследования, а также заниматься сбором и цифровизацией редких рукописей и исторических материалов.

Кроме того, здесь будут организовываться международные конференции, научные стажировки, симпозиумы и академические семинары с участием отечественных и зарубежных ученых. Особое внимание уделят подготовке молодых исследователей и развитию междисциплинарных исследований в области тюркологии, теологии, языкознания и гуманитарных наук.

В шестиэтажном здании площадью более 13 тысяч квадратных метров разместятся Теологический факультет, Центр лингвистики, научно-исследовательские институты тюркологии и яссавиведения, современные лаборатории, музей редких рукописей, выставочный центр и специальные экспозиционные площадки.

Также в комплексе предусмотрены международный конференц-зал на 420 мест, учебные аудитории, административные помещения, столовая и зоны отдыха. Центр будет рассчитан примерно на 1500–2000 студентов.

Проект реализуется при поддержке Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и, как ожидается, придаст новый импульс научно-культурному сотрудничеству между Казахстаном и Турцией, а также укреплению общего интеллектуального пространства тюркского мира.