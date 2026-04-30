Минздрав опроверг резкий рост цен на лекарства в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о резком росте цен на лекарственные препараты. Сообщения отдельных СМИ о якобы ускоренном подорожании медикаментов, включая рост на 52–66%, не нашли подтверждения.

Как напомнили в ведомстве, для снижения финансовой нагрузки на пациентов и предотвращения необоснованных наценок внедрён механизм регулирования предельных цен на лекарства. На сегодняшний день такие цены установлены на 4994 торговых наименования, реализуемых в розничной сети. В список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых, дыхательных, инфекционных и других распространённых заболеваний.

Фармацевтические организации обязаны соблюдать установленные ценовые ограничения и не превышать предельные уровни.

По итогам мониторинга в 20 регионах страны в марте 2026 года по сравнению с июнем 2025 года зафиксировано снижение цен на 631 наименование в среднем на 24,6%. В целом более половины препаратов в регулируемом сегменте сохраняют стабильную стоимость, а ещё по 25% позиций отмечено снижение цен.

Вместе с тем 1707 безрецептурных препаратов не подпадают под государственное регулирование и реализуются по рыночным принципам. По ним зафиксирован умеренный рост цен в пределах 5–15%, при этом по отдельным позициям наблюдается снижение до 11%.

К примеру, стоимость упаковки парацетамола из 20 таблеток снизилась с 200 до 188 тенге, что составляет минус 6%. В то же время активированный уголь подорожал с 130 до 144 тенге, показав рост на 9%.

Также отмечается, что более 3000 препаратов, или 44% от общего числа зарегистрированных, освобождены от НДС в рамках ГОБМП и ОСМС. Из них 1200 наименований для лечения социально значимых заболеваний не облагаются налогом и в розничной продаже.

В Минздраве подчеркнули, что работа по контролю цен и обеспечению доступности лекарственных средств для населения будет продолжена.