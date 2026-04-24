24 АЗС в Туркестане работают под постоянным мониторингом

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается строгий контроль за ценами и запасами топлива на автозаправочных станциях.

В регионе проводится специальный мониторинг АЗС, направленный на обеспечение стабильности рынка горюче-смазочных материалов. Всего в городе Туркестане функционируют 24 автозаправочные станции. На всех объектах на регулярной основе осуществляется проверка ценовой политики, а также проводится разъяснительная работа с предпринимателями.

Эти меры направлены на обеспечение населения качественным и доступным топливом, а также на предотвращение необоснованного роста цен.

В ходе мониторинга особое внимание уделяется стоимости горюче-смазочных материалов, наличию достаточных запасов и качеству обслуживания. На сегодняшний день в городе сохраняется ценовая стабильность. Контрольные мероприятия будут продолжены.

