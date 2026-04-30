С начала года 44 ребёнка выпали из окон в Казахстане

Минздрав Казахстана призывает усилить меры безопасности для предотвращения падений детей из окон. С начала 2026 года зарегистрировано 44 таких случая, 4 из них — со смертельным исходом. С потеплением риск подобных происшествий возрастает.

Чаще всего трагедии происходят с детьми дошкольного возраста из-за отсутствия присмотра. Основные причины — открытые окна без защиты, мебель у подоконников и ложное ощущение безопасности от москитных сеток.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра, устанавливать блокираторы и ограничители, убирать мебель от окон и постоянно контролировать ребёнка. Специалисты подчёркивают, что такие случаи можно предотвратить при соблюдении простых правил безопасности.