В Туркестане состоялся международный круглый стол на тему «Тюркский мир и наследие Ясауи»

В Туркестане по инициативе министерства культуры и информации и национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» состоялся международный круглый стол на тему «Тюркский мир и наследие Ясауи». В мероприятии приняли участие более тридцати ученых из пяти стран.

Ученые обсудили историко-культурное значение Туркестана с научной точки зрения, вопросы изучения и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи, а также укрепление научного и культурно-гуманитарного сотрудничества между тюркскими государствами. Участники поделились последними достижениями своих научных исследований по теме «Тюркский мир и наследие Ясауи».

Мурат Тастанбеков, заместитель руководителя национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан»: «Особо можно отметить вклад каждого ученого. Например, представительница Узбекистана Мавлюда ханым рассказала об особенностях сохранения памятников эпохи Тимура. Крым Алтынбеков представил результаты реставрации двери усыпальницы мавзолея Ясауи, в ходе которой были выявлены новые ценные элементы и восстановлен исторический облик двери. Именно эти исследования и разработки сейчас представлены участникам мероприятия».

Круглый стол прошел в формате двух сессий. В ходе обсуждений были затронуты вопросы сохранения, изучения и возрождения общего культурного наследия. С докладами выступили ученые, ясауиведы, тюркологи, востоковеды, историки, филологи, теологи, археологи, реставраторы и специалисты музейной сферы.

Бюлент Байрам, заместитель президента международной тюркской академии: «В Казахстан съезжаются ученые из тюркоязычных государств. Ясауи — одна из выдающихся исторических личностей. В рамках встречи Организации тюркских государств мы стремимся глубже понять его жизненный путь. Кроме того, мы рассматриваем пути изучения его наследия и передачи его будущим поколениям».

Значение Ясауи не ограничивается только его эпохой — все его труды и хикметы читаются и по сей день.

По словам профессора Болата Корганбекова, цель круглого стола — более глубокое осмысление наследия Ясауи, обобщение накопленного опыта и его дальнейшее развитие. Ясауиведение является комплексной научной областью, поэтому его изучение представителями разных научных направлений вполне закономерно.

Болат Корганбеков, профессор: «Существуют возможности и необходимость изучения наследия Ясауи не только в рамках одной науки, но и как объекта исследования для различных других отраслей. На этой конференции представители разных научных направлений, взаимодействуя и сотрудничая друг с другом, получают новые сведения, в том числе из рукописных источников. Труды Ясауи по-прежнему требуют более глубокого и всестороннего изучения».

По итогам круглого стола ученые приняли общую резолюцию и озвучили ряд предложений. Научные доклады, представленные в ходе мероприятия, будут собраны и изданы в виде книги. Отметим, что мероприятие проходит в рамках неформального саммита глав организаций тюркских государств.