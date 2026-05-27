В Шымкенте с начала года выявлено 106 незаконных строительных объектов

В Шымкенте усилены мониторинг и контроль за строительством объектов, возводимых с нарушением норм и без соответствующих разрешительных документов. С начала года в городе выявлено 106 незаконных строительных объектов, в отношении 56 из них уже приняты необходимые меры реагирования.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Абайском районе.

В разрезе районов:

* Абайский район — 39 объектов,

* Аль-Фарабийский район — 19 объектов,

* Енбекшинский район — 17 объектов,

* Каратауский район — 21 объект,

* Туранский район — 10 объектов.

В рамках надзорной деятельности проведены проверки 72 строительных площадок. По их итогам наложены штрафы на общую сумму 61,6 млн тенге.

В том числе:

* за незаконное строительство по 59 объектам — 42,4 млн тенге,

* за нарушение качества строительных работ по 8 объектам — 8,6 млн тенге,

* за несоблюдение требований долевого строительства по 5 объектам — 10,6 млн тенге.

Кроме того, в рамках лицензионного контроля к ответственности привлечены 442 строительные организации. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге, при этом действие лицензий приостановлено сроком на шесть месяцев.

В результате проведённых контрольных мероприятий в местный бюджет поступило 147,6 млн тенге.