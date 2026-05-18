Турнир ветеранов спорта «100 лет памяти Ануара Онгарбаева»

Ветераны своим примером показали молодежи, что заниматься спортом можно и нужно, даже в преклонном возрасте.

На специальном турнире, который был посвящен ветерану МВД Ануару Онгарбаеву, аксакалы от спорта показывали мастер класс в нескольких видах.



Елсияр Канагатов, председатель Союза ветеранов спорта Казахстана: «Казахстанский союз ветеранов спорта сегодня проводит ряд мероприятий. Свое выездное заседание мы провели, обсудили проблемные вопросы, развитие дальнейшее, планы. И вот в рамках этого форума ветеранов спорта города Шымкента, мы проводим данное соревнование по четырем видам спорта, доступным для ветеранов. Это все делается для того, чтобы дети молодежь, подростки, смотря на наших ветеранов спорта , которым 60,70,80, под 90, но они занимаются спортом. Чтобы они брали пример. Поэтому от души поздравляю вас, желаю успехов, и достичь победу каждому».



Ветераны спорта соревновались в четырёх дисциплинах: настольном теннисе, асык ату, бильярде и шашках. Гости турнира отметили гостеприимство и высокую организацию спортивного мероприятия.



Валерий Громов, ветеран спорта: «Приехали сюда на форум наш, и как раз попали на такое большое мероприятие, на 100 — летие. Утром мы собрались, наметили большие планы, как мы работаем, для чего мы вообще созданы, что мы несем. Мы поговорили, теперь пришли на соревнование, показать, что мы тоже умеем играть в теннис, умеем играть в шахматы, в шашки. Показать молодежи что спорт – это на вечно. А вообще, я благодарен земле вашего города, что они нас так приняли здорово, на высшем уровне. Лучше не придумаешь».



Победители соревнований получили ценные призы и подарки.