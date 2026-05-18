В Казахстане обновили рекомендации по питанию в детских лагерях

Редактор Юлия Машковская
Лагерный сезон в Шымкенте начнется 7 июня
Иллюстративное фото

В Казахстане к летнему сезону разработали два варианта типового меню для детских оздоровительных лагерей. Меню подготовлены комитетом совместно с Казахской академией питания по запросу министерства просвещения.

Рационы соответствуют утверждённым стандартам питания и носят рекомендательный характер. Допускается их использование без изменений или с корректировками с учётом региональных особенностей при соблюдении всех требований.

Разработанные меню направлены в министерство просвещения для дальнейшего применения в детских оздоровительных организациях.

