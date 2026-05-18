ЕНТ-2026: выявлено 86 нарушений за первую неделю тестирования

С начала основного ЕНТ-2026, стартовавшего 10 мая, тестирование прошло более 41 тыс. раз. 67% абитуриентов сдавали на казахском языке, 33% — на русском, 103 человека — на английском.

По итогам первой недели 57% участников преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 58 баллов, максимальный — 138.

В ЕНТ приняли участие 134 абитуриента с особыми образовательными потребностями. Для них создаются комфортные условия.

Апелляции по содержанию заданий принимаются в течение 30 минут после теста, по техническим причинам — во время экзамена. Сертификаты будут доступны после их рассмотрения.

За первую неделю выявлено 86 нарушений: 46 человек удалены за пронос запрещённых предметов, 40 — за нарушение правил. Попыток сдачи теста подставными лицами не зафиксировано.

После завершения ЕНТ будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября. При выявлении нарушений результаты аннулируются. Всего на участие подано около 240 тыс. заявлений, с учётом двух попыток — более 446 тыс.